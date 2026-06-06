Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından kırsal desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kırsalda bereketi artıracak hibe programlarında başvuru süresini uzattıklarına işaret eden Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvurularınızı 30 Haziran 2026'ya kadar yapabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

12 HAZİRAN'DAN 30 HAZİRAN'A

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek programlarına yönelik başvuru süreleri, 12 Haziran'da sona erecekti.

Şimdi ise Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvurular 30 Haziran 2026'ya kadar yapılabilecek.