Kim Milyoner Olmak İster, her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Son bölümde yarışmacı koltuğunda oturan İlay Karataş’a sorulan Müge Anlı sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gecenin Unutulmaz Anı: Müge Anlı Sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu yarışmanın son bölümünde, 26 yaşındaki reklamcılık mezunu İlay Karataş yarıştı. Sosyal medya yöneticisi olarak çalışan Karataş’a, daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp muhabbet kuşu Maviş’i bulmak için katılan Ayşe Kaygısız ile ilgili bir soru soruldu.

Maviş’in Hikayesi Müge Anlı’da Sonuçlanmıştı

Ayşe Teyze, Balıkesir Altunoluk’ta kaybettiği muhabbet kuşu Maviş’i bulmak için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Kuş, Anlı’nın programında bulunmuş ve Ayşe Teyze sevinç gözyaşlarına boğulmuştu.

Soruyu Bilmekte Zorlandı, Çift Joker Hakkı Kullandı!

Programda gündeme dair sorular da yer alıyor. İlay Karataş’a, “30 Ağustos 2023'te Balıkesir Altınoluk'ta kaybolan, Müge Anlı'nın yaklaşık 20 gün sonra bulup 90 yaşındaki sahibi Ayşe Kaygısız'la buluşturduğu Maviş adlı evcil hayvan hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Yanlış Tahmin! İlk Cevap Kediydi

Şıklarda A: Kedi, B: Köpek, C: Muhabbet Kuşu, D: Tavuk cevapları yer aldı. Yarışmacı, soruyu bilmekte zorlanınca çift joker hakkını kullandı ve ‘Kedi’ cevabını verdi.

Doğru Cevapla Bir Sonraki Soruya Geçti

İlay Karataş, ilk tahmini yanlış çıkınca ‘Muhabbet Kuşu’nu seçti. Bu defa doğru cevabı vererek bir sonraki soruya geçmeyi başardı.