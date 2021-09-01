İlhan Tılsım Tanberk Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

İlhan Tılsım Tanberk kimdir, nerelidir soruları ünlü ismin yaz tatilini Türkiye'de geçirmek üzere Bodrum'a gelmesiyle birlikte tekrar gündem oldu. İlhan Tılsım Tanberk kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor, mesleği nedir, nerede yaşıyor, ailesi nerede, memleketi neresi gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte İlhan Tılsım Tanberk hakkında merak edilen bilgilerden bazıları:

İlhan Tılsım Tanberk Türk asıllı bir iş kadınıdır.

İlhan Tılsım Tanberk 1972 yılında İstanbul'da doğdu.

General Motors, Ford, Man, Bosch, Siemens gibi devlere ürün satan Sinter Metal’in sahibi Olgun Tanberk’in kızıdır.

Tılsım Tarben, ilk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Robert Koleji bitirdikten sonra ABD’de Brown Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi’nde eğitimine devam etti.

ABD'deki eğitimi esnasında Liechtenstein hükümdarı Prens Hans-Adam II’nin yeğeni Rudolf ile tanıştı.

İkilinin birlikteliği daha sonra evlilikle taçlandırıldı.

Tanberk, 2012 yılında İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreniyle Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Lichtenstein evlenmişti. O günlerde magazin basınından gizlenen düğün daha sonra magazin dergilerinde şöyle haber olmuştu:

Avrupa sosyetesi geçen hafta sessiz sedasız İstanbul’a geldi. Aralarında Belçika Veilaht Prensi Phillippe, Yugoslavya Prensi Michel gibi isimlerin de olduğu 600 kadar davetli, Liechtenstein Prensi Rudolf ve Sinter Metal’in yöneticilerinden Tılsım Tanberk’ün dört gün dört gece süren düğününe katıldı. Medyadan sır gibi saklanan kutlamalar bir turizm sitesinin Liechtenstein ailesinin İstanbul turunu anlatan haberiyle ortaya çıktı.

General Motors, Ford, Man, Bosch, Siemens gibi devlere ürün satan Sinter Metal’in sahibi Olgun Tanberk’in kızı Tılsım Tarbenk (37), Robert Koleji bitirdikten sonra ABD’de Brown Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Burada Liechtenstein hükümdarı Prens Hans-Adam II’nin yeğeni Rudolf ile tanıştı. Yıllardır birlikte olan çift sonunda evlilik kararı aldı.

Avrupa’nın dört tarafından özel uçaklarıyla İstanbul’a gelen kraliyet ailesi mensupları Çırağan ve Four Seasons otellerinde ağırlandı. Kutlamalar 19 Nisan perşembe günü Les Ottomans Oteli’ndeki kına gecesiyla başladı. Cuma günü Esma Sultan Yalısı’nda bir davet verildi. Çift cumartesi günü Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde evlendi. Düğün aynı gün Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Aileler pazar sabahı da Four Seasons Oteli’nde brunch verdi.

Düğün basına kapalıydı ancak davetlilerden biri içeride yaşananları blogunda aktardı. Avrupa sosyetesinin tanınan isimlerinden İspanyol Patricia della Giovampaola tüm davetlilerin smokin giydiğini, masaların mumlarla aydınlatıldığını yazdı. Kilise düğününe tüm kadınların şapkalarıyla katıldığını söyleyen Giovampaola, davette Kent Prensesi Marie, Belçika Prensi Philippe ve Yugoslavya Prensi Michel gibi isimlerin olduğunu yazdı.

İlhan Tılsım Tanberk kimdir, nerelidir?

Prens Rudolph ve Tılsım Tanberk yaşamlarının 6 ayını Türkiye’de, diğer 6 ayını Liechtenstein ve ABD’de geçirecek. Liechtenstein hükümdarı Prens Hans-Adam II’nin kardeşinin oğlu olan Rudolf’un yönetimde herhangi bir görevi bulunmuyor.

BODRUM'A TATİLE GELDİ

Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Lichtenstein ve 2012'de dünyaevine girdiği İlhan Tılsım Tanberk, tatil için Bodrum Türkbükü’nü tercih etti. Liechtenstein Prensi Rudolf von Lichtenstein ve eşi İlhan Tılsım Tanberk, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Önceki gün Türkbükü’nde bulunan bir evin iskelesinde görüntülenen çift, uzun süre yüzdü.

Eşiyle denizde bir hayli zaman geçiren Rudolf von Lichtenstein, çocuklarına da zaman ayırmayı ihmal etmedi. Eşi İlhan Tılsım Tanberk'i şezlonglara bırakıp gerisin geriye dönen Prens, sörf tahtasının üzerine çocuklarını bindirip, dolaştırdı. Denizde keyifli dakikalar geçiren Lichtenstein krallık hanedanı üyesinin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı.