Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ardından sahneye çıktı. Trabzonspor formasını oğluna hediye edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, emeklilere de mesaj verdi.

'Az önce formayı aldık. Oğluma götüreceğim. Artık malum hanımköylü, Trabzonlu olacak. Bu ülkenin birlikte olmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı, başı açık, kapalı diye kadınları ayırmadık mı, bütün ayrımları kaldıracağız. Güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hayatın her aşamasında görececeğiz.

"HEM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HEM DE İSTANBULLULARA HİZMET EDECEK"

'Ekrem Bey, hem İstanbul'da hizmetine devam edecek İstanbullulara hizmet edecek hem de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ülkeye hizmet edecek önündeki bürokratik engelleri kaldıracağız.

TRABZON'DAN EMEKLİLERE MESAJ!

Cumhurbaşkanı seçilirsem Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin TL yatacak!

418 milyar doları alacağım ve milletin cebine koyacağım. Bütün avukatları, akademik insanları çağırdım, açacağız davaları paraları alacağım. Mal varlıkları da var, hepsini biliyoruz, kuruşu kuruşuna alacağız.

'BİR AY İÇERİSİNDE...' DİYEREK DUYURDU!

Orta direğin güçlenmesi lazım. 1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopaj vergisi var, onu sıfırlayacağız. Zincir marketlerden en çok esnaf şikayet ediyor, kurtaracağız.

Cumhurbaşkanı adayı olmamı engellediler, kimseye kinle bakmam. Kimse unutmasın bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim.

Altı lideri bir araya getiren kul hakkı yememektir. Yolsuzluklarla mücadele etmektir. Esnafın içinde bulunduğu durumdur. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, gençlerin istediklerini yapacağız. Kendimize değil halka çalışacağız.

Süleyman Şah Türbesi'ni alacağım vatan toprağına tekrar getireceğim. Şanlı bayrağımız orada dalgalanacak.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Trabzonlunun geliri bin 300 dolar düştü. Pek çok genç büyükşehirin varoşlarında iş arar oldu. İnşallah Gazi Mustafa Kemal'in hayalini 100 yıl sonra gerçekleştireceğiz. Demiryolunu Gürcistan'a kadar uzatacağız. Sadece Trabzon değil, bütün Karadeniz görecek. 10 Trabzonlu var, 4'ü bakan ama biri hafif raylı sistem yapamıyoR ama İstanbul Belediye Başkanı aynı anda 10 raylı sistem yapıyor.

"DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Ben sizden bir söz almak istiyorum. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başım üstüne, devletin kolonlarını kestiler, devletin yeniden ayağa kalmkması lazım. Devleti yeniden inşa edeceğiz. İnşa edeceklerin kul hakkı yememesi lazım, saygılı olması lazım. Biz 6 lider Türkiye'yi yeniden inşa etmek istiyoruz. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın.

Mynet