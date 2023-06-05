Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra CHP'de iç karışıklık baş gösterdi.

Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu için çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası değişim isteyenlerin öncüsü oldu.

İmamoğlu'nu reddetti

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi değişimi başlatma görevi isteyen Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu onay vermedi.

Yerel seçimlerden sonra kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun isteğine son noktayı koydu.

"Seçimden sonra yapılacak"

Bu konuyla ilgili Sözcü TV'de son gelişmeleri anlatan gazeteci İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde İmamoğlu, 'Ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi. Ancak İmamoğlu, değişimin yerel seçimden önce ve hızlıca yapılması gerektiğini savundu. Genel Başkan dahil tüm yönetim kadrolarında değişim sürecinin önünün açılmasının talep etti. Yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesini istedi. Kılıçdaroğlu ise Büyük Kurultay'ın yerel seçimlerden sonra yapılmasını istedi.

ENSONHABER