WanHaber – Özel

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından 2021 yılında hazırlanan “Vanlı Gençlere 65 Tüyo” adlı kitap, gençlere rehberlik ediyor.

Gençlerin birçok konuda bilinçlenmesini amaçlayan kitap, ilk etapta 5 bin adet basılarak dağıtıldı.

2 yıl önce basılan ve ücretsiz bir şekilde dağıtılan “Vanlı Gençlere 65 Tüyo” adlı kitabın yazarları olan Van İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek ve İpekyolu Gençlik Merkezi Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, kitabın kavram sayısını arttırarak evrensel bir başlıkla tekrar bastırmak istediklerini dile getirdi.

İçgüleç ve Ercek, kitabın genel olarak beğenildiğini söyleyerek, “Amacımız kitabı biraz daha genişletip tekrar bastırabilmek” dedi.

“HER GENCİN BAŞTACI EDEBİLECEĞİ BİR YAZIT”

Hazırladıkları kitabın beğenildiğini belirten Van İpekyolu Gençlik Merkezi Eğitim Uzmanı ve “Vanlı Gençlere 65 Tüyo” adlı kitabın yazarı Burhan İçgüleç, “Gençlerden bugüne kadar olumlu tepkiler aldık. Onun haricinde özelikle İstanbul’dan gelen yazarlarımız da değerlendirdiler. Bu kitabın muhakkak çoğaltılıp Türkiye çapında her gencin kitaplığında baş tacı edebileceği bir yazıt olarak bulunması gerektiği tavsiyelerinde bulundular” diye konuştu.

“KİTABIN HEDEF KİTLESİ LİSE GENÇLİĞİ”

Kitabın hedef kitlesinin daha çok lise gençliği olduğunu söyleyen İçgüleç, “Bir tür rehber öğretmenin dilinden söylenenlerin haricinde, kitapta farklı tüyoları ortaya koyduk. Ve daha çok, hedef kitlesi lise gençliği olan ve lise öğrencilerinin bilinçlenmesini amaçlayan bir kitap. 65 kavram üzerinden gençlere bir tür yol haritası belirledik. Bunu çok da yazıya boğmadan, bilerek ince tuttuk, görsellerle destekledik. Gençleri sıkmadan, tat alabilecekleri, ortak bir bilinç oluşturmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

REHBER ÖĞRETMENİNİN KİTABA DÖNÜŞMÜŞ HALİ

Van İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü ve “Vanlı Gençlere 65 Tüyo” adlı kitabın bir diğer yazarı Sunullah Ercek de, “Umarım kitabın gençlere büyük bir faydası olur. Bunu, rehber öğretmenin kitaba dönüşmüş hali olarak yorumlayabiliriz” dedi.

“Vanlı Gençlere 65 Tüyo” adlı kitabın, 5 bin tane basıldığını söyleyen İçgüleç, “Kitabı evrensel bazda genişleterek, daha fazla okuyucuya ulaşmasını sağlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik