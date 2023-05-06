WanHaber – Özel

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri öncesi partiler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran Van Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Koordinasyon toplantısına, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Bölge Koordinatörü Dinçer Mendillioğlu, Bölge Koordinatör Yardımcısı Kazım Yağmur, Van İl Koordinatörü Gökçen Işıközdemir, Halk Lis(Halkçı Liseler) Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Serhat Demir ve diğer gönüllüler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan, Halkçı Liseler Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Serhat Demir, “Biliyorsunuz ki bugüne kadar kötü yönetilen bir ülkeye gözümüzü açtık. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Birlik olmak için çalışıyoruz. Yapılan yanlışlara beraber dur demeye geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Van İl Koordinatörü Gökçen Işıközdemir, “Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileterek hoş geldiniz diyorum. Amacımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hak, hukuk, adalet için Cumhurbaşkanı yapmaktır. Biz bu onurlu göreve inanarak çıktık, söz verdik.

Güçlü bir Türkiye için, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm renkleri ile tüm güzellikleri ile 85 milyonu kucaklayan ve birleştirici güç Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun diyorum” dedi.

Bölge Koordinatörü Dinçer Mendillioğlu ise, “Bu seçim bizim için bir fırsattır. Cumhurbaşkanlığı ilk turda bitecek gibi duruyor” şeklinde konuştu.

Van Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Koordinasyon Toplantısı soru cevap bölümüyle sona erdi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik