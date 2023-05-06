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Erciş’te yıllarca siyasette görevlerde bulunan ve Erciş Belediye Başkanlığı görevini de bir dönem yapan Demokrat Parti'nin Yerel Yönetim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Erdinç, yanındaki yaklaşık 500 kişiyle birlikte CHP'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

Erdinç’i, CHP’nin milletvekili adayları Seracettin Bedirhanoğlu, Ercan Çiçek, ittifak partilerinin ilçe başkanları ve çok sayıda partili karşıladı.



“14 MAYIS SEÇİMLERİ BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Erdinç, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Önce iğneyi kendimize batıracağız sonra çuvaldızı başkasına batıracağız.

Bunu batırmamak için yarın acıları hissetmemek için 14 Mayıs günü hesap ve seçim günüdür. Bize layık olanı seçersek layık olduğumuz hizmetle karşılaşırız. Geçmişte yaptığımız yanlış seçimimizden dolayı şu an bunlarla karşılaşıyoruz.

İşte bu seçimde elimizi vicdanımıza koyacağız. Eğer özgürlük, hür irade, ekonomide ve sağlıkta eşit paylaşım istiyorsak, devlet imkânlarından eşit ve adilce paylaşım istiyorsak, özgürce dolaşıp rahatça fikrimizi ifade etmek istiyorsak o zaman bugün seçimimizi yanlış yapmamalıyız. Bu seçim de kaçarsa ondan sonra başımızı kaşırız ve bir daha da elimize bu imkan geçmez” ifadelerini kullandı.

BEDİRHANOĞLU: SORUNLARI ÇÖZMEYE TALİBİZ

CHP Van milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, millet ittifakının iktidarında adalet ve eşitliğin ön planda olacağını belirterek, “Ülkemizin en büyük problemi hak, hukuk ve adalet problemidir. Bunlar tesis edildikten sonra ekonominin de düzeleceğine inanıyorum. Ekonominin bu denli kötü olmasında bile adaletsizlik var. Bu sorunları çözmeye talibiz ve güçlüyüz” diye konuştu.





“GÜN GEÇTİKÇE GÜÇLENİYORUZ”

Bedirhanoğlu, “ittifakın bölgede gün geçtikçe güçlendiğini” söyleyerek şöyle devam etti: “Bugün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Erdinç Bey, kalabalık bir grup halinde seçim ofisimizi ziyaret etti. Bizlere moral verdi. Zaten kendisi bu toprakların çocuğu. Daha önce belediye başkanlığı yapmış. Bize tecrübelerini aktardı. Çok mutlu olduk. Gün geçtikçe güçleniyoruz. Bu güç, bu sinerji elbette sandıklara yansıyacaktır.”





“ERCİŞ HALKI BİZE KUCAK AÇTI”

CHP’nin bir diğer milletvekili adayı Ercan Çiçek ise çalışmalarının yoğunlukla Erciş’te geçtiğini, vatandaşların değişimden yana oy kullanacağına inandığını kaydederek, “Seçim için çalışmalarımız sürüyor. Moralimiz yerinde. Erciş halkı bize kucak açtı.

Büyüğünden küçüğüne her birine şükranlarımı sunuyorum. Yani Erciş, evladına sahip çıkacağının mesajını verdi. İttifakımızın bütün partileri ve bileşenleriyle birlikte sistemli şekilde saha çalışmamız sürüyor. Demokrat Parti’nin Genel Başkan Yardımcılığını yapan ve hemşerimiz olan Bülent Erdinç Bey’in bizi ziyaret etmesi, yanımızda durması ayrıca bir moral ve motivasyon oldu.

14 Mayıs günü cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız olacak, millet ittifakı da mecliste çoğunluğu sağlayacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum” sözlerini sarf etti.

Genel Başkan Yardımcısı Erdinç, millet ittifakı ilçe başkanları ve CHP milletvekili adayları daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, görüş, öneri ve talepleri dinledi.