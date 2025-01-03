Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03 olarak açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu.

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılına yönelik kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Nihai rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak mevcutta 41.827,00 TL olan kıdem tazminatı tavanının yeni zamla birlikte 46.658 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplama yapılırken işçinin brüt maaşı ve sürekli olarak aldığı ek ödemeler (örneğin yol, yemek yardımı) dikkate alınır. Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü:

Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı

Örnek Hesaplama:

Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret brüt tutarı)

Çalışma Süresi: 5 yıl

Toplam Kıdem Tazminatı = 26.004 TL × 5 = 130.020 TL

Bu tutardan sadece damga vergisi kesilir. 2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759'dur.

Damga Vergisi: 130.020 TL × 0,00759 = 987,85 TL

Net Kıdem Tazminatı: 130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL

SON YILLARDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR ARTTI?

01 Temmuz 2024-31 Aralık 2024: 41.828,42 TL

01 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024: 35.058,58 TL

01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023: 23.489,83 TL

01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023: 19.982,83 TL

01 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022: 15.371,40 TL

01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022: 10.848,59 TL

01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021: 8.284,51 TL

01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021: 7.638,96 TL