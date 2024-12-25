Sanayi bölgesindeki kazada dönüş yapmak isteyen bir minibüse, Bitlis yönünden gelen araç çarptı. Ahlat yönüne giden bir otomobil ise virajı alamayarak orta refüje çarptı. Ahlat yönünden gelen bir minibüs ile yola dikkatsiz bir şekilde çıkan kapalı kasa kamyonet çarpışırken Tatvan'dan Van yönüne seyreden minibüs, kırmızı ışık ihlali yaparak ara yoldan gelen otomobile çarptı. Van istikametine giden bir otomobil ise sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce bir manavın kasalarına, sonra da iki araca ve bir dükkâna çarptı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA