Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin arasında yaşanan dolandırıcılık skandalı, gündemi sarsmaya devam ediyor. Artık kaybettiği parayı geri almak için hukuki yola başvurmayı planladığını açıklayan Çetin, "Adalet istiyorum" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Yıllar Süren Bir İlişkinin Karanlık Yüzü

Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz ile tanışmasını 2016 yılına, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir karşılaşmaya dayandırıyor. Tanıştıklarında Durmaz'ın kendisine karşı son derece samimi ve ilgilendiğini düşündüğünü söyleyen Çetin, bu sürecin ardından ona toplamda 180 bin Euro gibi büyük bir meblağ verdiğini belirtti. Çetin, yaşadığı dolandırıcılık olayının detaylarını aktarırken, Durmaz'ın kendisiyle olan ilişkisini "Eril gibi görünüyordu" sözleriyle tanımladı.Çağla Çetin'in Kerimcan Durmaz'a karşı açmayı planladığı dava, dolandırıcılık iddialarının ciddiyetini artırıyor. Yaşadığı olayın kendisini nasıl etkilediğini dile getiren Çetin, sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamalarıyla adalet arayışını sürdürmekte kararlı.