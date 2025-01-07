Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor.

Özellikle sanal ortamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ünlüler, polisin radarında.

Bu kapsamda adı öne çıkan ünlülere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

KERİMCAN DURMAZ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Durmaz'ın, bir yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edilmişti.

Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında daha önce Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsine mahkum edilmiş, eski futbolcu Batuhan Karadeniz için de kırmızı bülten çıkartılmıştı.