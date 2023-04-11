Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerle derinden sarsıldı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde binlerce yıkıma yol açtı. Yıkılan binalar 50 binin üzerinde vatandaşa mezar oldu.

Devlet-millet iş birliği ile yaralar sarılırken, bölgede yıkılan binalara yönelik de incelemeler yapıldı.

Bilirkişi heyeti tarafından yapılan çalışmalarda, ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Bu süreç, depreme yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyarken, tam bir ivme kazandırdı.

Özellikle olası bir depremin beklendiği İstanbul'da vatandaşlar, artık binalarının sağlam olmasını istiyor..

İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir çalışma başlattı.

İstanbul’da 1 milyon 500 bin konut yeniden inşa edileceği duyuruldu.

Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İstanbul'a ilk temel 22 Nisan'da atılıyor

"Biz 1,5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız" diyen Kurum, ilk temel için tarih verdi.

Kurum, "Bunun da ilk temellerini inşallah 10 bin konutun temelini ayın 22'sinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız." dedi.

"MSB ile protokol yaptık, o alana rezerv konutlarımızın temelini atacağız"

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Anadolu ve Avrupa yakasında planlıyoruz. Esenler'in kuzeyinde Başakşehir sınırları içinde, Sultangazi ile Başakşehir arasında askeri alan var. MSB ile protokol yaptık. Bu alanı rezerv alan olarak kullanacağız. O alanda rezerv konutlarımızın temelini atacağız. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Maltepe'de alanlarımız var. Hepsi askeri alanlar değil.

"Rezerv konutları inşa ettikten sonra, vatandaşlarımızı rızaya dayalı olarak taşıyacağız"

O alanlarda projelerimizi yapıp, rezerv konutları inşa ettikten sonra vatandaşlarımızı etap etap taşıyacağız. Rızaya dayalı yapacağız. "Sizin riskli konutunuzu verin bize" diyeceğiz.

Ensonhaber