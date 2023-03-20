Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşme bugün gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de beraberindeki kurmaylarıyla HDP grubuna geldi. Saat 12.00'de başlayan görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

18 MART'TAKİ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.

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