CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Dün muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Kılıçdaroğlu, kısa bir konuşma yapacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, duygu dolu bir konuşma ile grup toplantısına son kez katıldığını söyledi.

"Hakkınızı helal edin"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Kısa bir konuşma yapacağım. Huzur içinde yaşamanızı isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim.

Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte sıkıntıları aşalım diyorum. Biz bunları yaptığımız zaman, o güzel, o görkemli Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum.

Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı ardına bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor.

Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bu kürsüde son kez konuşuyorum. Umutluyum be dostlarım umutluyum."

Grup toplantılarında konuşmayacak

Partililere veda eden Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra seçim sürecinde CHP grup toplantılarında konuşma yapmayacak. Resmi bir istifa söz konusu değilken seçim süreci bu şekilde geçirilecek.

Partililerden helallik isteyen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları kararlaştırılan İBB Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da tek tek andı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Meral Hanım'ın bazen ülkücü damarı da tutar"

"Umutluyum dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarlarımızı düşlüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız.

İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız. Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da bilir, masaya yumruk vurmasını da iyi bilir.

Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın bilmesini istiyorum.

İlk görüş ayrılığında bazı insanlar kendisini hiç tanımayan insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Gerekirse yumruğunu vurur ya, arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da çok iyi biliyorum.

Saadet Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye’nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli siyasi aktördür, bilgedir. Ona da selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz.

Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey’in gerçek bir entelektüelliği vardır. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider. Onu da yakından tanıyın, çorbada tuzu olan çok önemli bir lider.

DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini birlikte dökeceğiz. Onu da tanıyın istiyorum.

Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde. yürür karanlıkta yürekli, cesur bir liderdir.

Ve iki kişi daha var. Siz de yakından tanıyorsunuz.

Burada söylemiştim tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak.

Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi koruyup kolladığımız, birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş o da buradadır.

Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek de bu vatan için öleceğiz. Birbirimize bakacağız, kucaklayacağız ve başardık diyeceğiz, gerçekten başardık.

Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah!"

Ensonhaber