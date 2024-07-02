Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid, İslam dininde önemli bir yere sahiptir.
Kelime-i Şehadet
Kelime-i Şehadet, "Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasûlullah" cümlesidir.
Bu cümle, Müslüman olmanın temel şartlarından biridir.
Müslüman olmak isteyen kişinin bu cümleyi söylemesi gerekir.
Kelime-i Şehadet, İslam'ın temel inanç esaslarını ifade eder. "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed O'nun elçisidir" anlamına gelir.
Müslümanlar, günlük hayatlarında, namaz vb. ibadetlerde, ölüm anında ve çeşitli vesilelerle Kelime-i Şehadet'i söylerler.
Kelime-i Tevhid
Kelime-i Tevhid, "Lâ ilâhe illallâh" cümlesidir.
"Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelir.
Tevhid inancının özünü ifade eder.
Müslümanlar, günlük hayatlarında ve ibadetlerinde sık sık Kelime-i Tevhid'i tekrarlarlar.
Tevhid inancı, İslam dininin en temel esaslarından biridir.
Özetle, Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid, İslam'ın temel inanç ilkelerini ifade eden ve Müslümanlar tarafından sıklıkla kullanılan önemli kavramlardır.