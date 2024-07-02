Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid, İslam dininde önemli bir yere sahiptir.

Kelime-i Şehadet

Kelime-i Şehadet, "Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasûlullah" cümlesidir.

Bu cümle, Müslüman olmanın temel şartlarından biridir.

Müslüman olmak isteyen kişinin bu cümleyi söylemesi gerekir.

Kelime-i Şehadet, İslam'ın temel inanç esaslarını ifade eder. "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed O'nun elçisidir" anlamına gelir.

Müslümanlar, günlük hayatlarında, namaz vb. ibadetlerde, ölüm anında ve çeşitli vesilelerle Kelime-i Şehadet'i söylerler.

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid, "Lâ ilâhe illallâh" cümlesidir.

"Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelir.

Tevhid inancının özünü ifade eder.

Müslümanlar, günlük hayatlarında ve ibadetlerinde sık sık Kelime-i Tevhid'i tekrarlarlar.

Tevhid inancı, İslam dininin en temel esaslarından biridir.



Özetle, Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid, İslam'ın temel inanç ilkelerini ifade eden ve Müslümanlar tarafından sıklıkla kullanılan önemli kavramlardır.