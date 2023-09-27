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Van YYÜ bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda bakımları titizlikle yapılan kedileri, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor.

Bir tur firmasıyla kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için Van’a gelen Kazakistanlı psikolog Elena Logunova, Van Kedi Villası’nı da ziyaret etti. Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerini seven psikolog Logunova, kedilerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri üzerinde bilimsel çalışmalar yaptığını belirtti. Logunova, özellikle kedilerden insana pozitif enerjinin geçtiğine dikkat çekti.

“Benim için bir tez konusu oldu”

İHA muhabirine konuşan psikolog Elena Logunova, kedi villasını ziyaret ettikten sonra çocukların kedilerle iletişimine yönelik gözlemlerinin de tez konusu olduğunu söyledi. Psikolog Logunova, “Kedilerden insana pozitif enerji geçiyor.

Kedilerin gençlerde ve çocuklarda duygusal motivasyon sağlıyor. Özellikle çocuk gelişiminde çocuklara iyi moral olmaktadır. Psikolog olarak bu yönde çalışmalarım var. Van’da böylesi bir merkezin olmasını başlı başına olumlu bulmaktayım.

Çocukların burada kedilerle iletişime geçmesi ve kedilerden pozitif enerji alması benim için bir tez konusu oldu. Böylesi bir merkez sadece turistik değil, özelde çocuklara moral veren bir merkez olma görevini de üstlenmiş durumdadır” dedi.İHA