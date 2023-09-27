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ABD’de enflasyon hedeflenen seviyenin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Çoğu ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha öngörüyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri tarafında da yükseliş eğilimleri son dönemdeki seyrini sürdürmeye devam etti. Dolar endeksi 20 Kasım 2022 sonrası en yüksek seviyeyi görerek 105,97’nin üzerine yükseldi. Yurt içinde Dolar/TL kuru ise bu sabah rekor kırarak 27,64’ün üzerini test etti. Şu sıralar ise 27,29 TL civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 29,58’i görmesinin ardından aynı dakikalarda 28,86 seviyesinde bulunuyor.

S&P’DEN ‘KKM VE REZERV’ UYARISI

Yurt dışında doların hakimiyeti son günlerde öne çıkarken, yurt içi tarafta ise ekonomi yönetiminin KKM'den çıkış stratejisi takip ediliyor. KKM'nin misyonunu tamamladığını ifade eden ekonomi yönetimi KKM ile ilgili bir dizi önlemi yürürlüğe koydu. Son olarak KKM'de asgari faizin kaldırılması kararı alındı. Böylelikle KKM'de daha düşük faiz ödemesinin önü açılmış oldu.

Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'deki yeni bir liderlikle birlikte bir başka reformist hikaye olduğunu ileri süren S&P, "Merkez Bankası Haziran’dan bu yana haftalık repo faiz oranını toplamda 2,150 puan arttırdı. Ancak, kur korumalı mevduat programının maliyetinin Merkez Bankası'na kayması sınırlı net rezervler üzerinde bir başka yük" dedi.

KKM’DE 1 AYDA 100 MİLYAR TL’LİK AZALIŞ

BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü 15 Eylül itibarıyla 3,31 trilyon TL oldu. KKM 15 Ağustos'ta 3,41 trilyon TL ile zirvesine ulaştıktan sonra geçen yaklaşık bir ayda 100 milyar TL azaldı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BU YIL BİR İLK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 15 Eylül itibarıyla 788 milyon dolar, net rezervleri 1,31 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 79 milyar 271 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Böylece bu yıl brüt rezervler ilk kez 80 milyar doların üzerine çıktı.

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