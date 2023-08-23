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Dün öğlen saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyündeki Kerem Ağa Köprüsü mevkiinde 34 PC 3426 plakalı Mercedes marka otomobille plakası öğrenilemeyen kamyonet kafa kafaya çarpışmış, kazada Perişan Akçelik, Adalet Safalı ve Cihan Akçelik hayatını kaybederken ve Erdal Safalı ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Adalet Safalı’nın cenazesi ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyünde toprağa verilirken, anne Perişan Akçelik ve oğlu Cihan Akçelik’in cenazeleri de Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kazada ağır yaralanan Av. Erdal Safalı ise Hakkari Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Van’a sevk edildi.İHA