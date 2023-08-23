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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

4 yıldır YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimlik görevini sürdüren Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, görevini Doç. Dr. Kamuran Karaman’a devretti.

Doç. Dr. İliklerden, bundan sonra hizmetlerine Van YYÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak devam ederek, Van’da olağandışı görülen kanser vakaları cerrahi tedavileri üzerine çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Doç. Dr. İliklerden, dün yaptığı açıklamada; “4 yıldır sürdürdüğüm Başhekimlik görevimi bugün devretmiş bulunmaktayım. 2017 yılından bu yana ilimizin iki büyük ve önemli hastanesinde sürdürdüğüm Başhekimlik görevlerimde; Van’ımızın yetiştirdiği bir hekim olarak 40’dan fazla yeni sağlık ünitesi ve birimi açmanın, güncel değeri 400 milyon TL üzerinde olan birçok yeni tıbbi cihaz, aleti hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın, Van’ımıza Sağlık Bakanlığı Proje birincilik ödülü kazandırmanın mutluluğunu yaşadım.

Hizmetlerime Van YYÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak devam ederek, ilimizde olağandışı görülen kanser vakaları cerrahi tedavileri üzerine çalışmaya devam edeceğim.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Hastane Yönetimi, çalışma arkadaşlarım ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimizden eksik ve kusurlarımız için af diler, selam ve hürmet ederim” ifadelerini kullandı.