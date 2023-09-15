Tahmini Okuma Süresi: dakika

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı.

Yaklaşık 2-3 aydır yoğun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı camia, 60 dosyayı kapattı.

"Tahta açıldı yola devam"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam. Bundan sonra Kayseri'yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun.

Transfer yasağını kaldırabilmek için kulübün yaklaşık 9 milyon euro civarında ödeme yaptığı öğrenilirken, anlaşılan futbolcular ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

İha