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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yozgat’ın Sorgun ilçe kaymakamlığı görevine atanan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kentte veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Bir çok kurum ve kuruluşa veda ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Aydın, Van’ın kendisinde farklı bir yerinin olduğunu dile getiriyor.

Kaymakam Aydın’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra, Aydın’ı makamında ziyaret ederek vedalaşanlar da oluyor.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, önümüzdeki günlerde yeni görev yeri olan Yozgat Sorgun’a giderek burada görevini sürdürecek.