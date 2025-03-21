ÖSYM'den yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi.
Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun düzeltilmesine ve 63 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
Adayların, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaralarıyla ve aday şifreleriyle öğrenebileceği kaydedildi.
Kaynak: AA