Hakkari-Van kara yolu Sere Solan mevkiinde kar yağışının ardından dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan madencilerin bulunduğu araç, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu'na düştü. Araçta bulunan 4 madenci, yaralı halde suyun ortasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, vinç ve mikser pompa aracı desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 4 madenciyi bulundukları araçtan kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri yaralı madencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.