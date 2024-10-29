Ekonominin kasım ajandasında yoğun veri akışı öne çıkarken ekonomi çevreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 2025 yılı bütçe görüşmeleri ile Merkez Bankası'nın birbiri ardına yayımlayacağı raporlar ve faiz kararını dikkatle takip edecek.

Kasım ayı içinde Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu açıklanacak, Para Politikası Kurulunun faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle izlenecek.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Kasımda ayrıca milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak.

KOMİSYON ARALIK BAŞINDA TOPLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KASIM AYINDAKİ ÖNEMLİ EKONOMİ GÜNDEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2025 yılı bütçe görüşmeleri yürütülecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Kasım'da bu yılın son Enflasyon Raporu kamuoyuyla paylaşacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Karahan başkanlığında toplanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım Pazartesi günü ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.