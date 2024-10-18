Kart Sayısında Rekor Artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından görüntülenen veriler, kartlı ödemelerdeki bu olağanüstü büyümeyi ortaya koyarken, kalabalık alışverişteki değişim de gözlerin önünde serileşiyor.Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de 127,2 milyon kredi kartı, 192,8 milyon banka kartı ve 103,1 milyon ön ödemeli kartla toplam kart sayısı 423,1 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı özelliklerine göre kredi kartı durumu yüzde 13, banka kartı durumu yüzde 5 ve ön ödemeli kartlarda yüzde 22 oranında artış yaşandı. Bu rakamlar, Türkiye'de kartlı ödeme sonuçlarının ne denli yaygınlaştığını ve tüketicilerin bu sistemlerin ne ölçüde benimsediğini gösteriyor.

Temassız Ödemelerde Yükseliş

Eylülde temassız ödemelerde de kaydedilen değerde bir artış gözlemlendi; Toplam temassız ödeme sayısı yüzde 21 artışla birlikte 458,8 milyar lira olarak kaydedildi. Bu dönemde mağazanın içindeki her beş kartlı ödemeden yaklaşık dört temassız olarak faaliyet gösteriyor. İnternetten yapılan kartlı ödemeler ise, geçen yılın aynı özelliklerine göre yüzde 88 oranında artarak 428,5 milyar liraya yükseldi, bu da dijital alışverişin ne denli popüler hale geldiğinde gözlerin önüne seriyor.