Kars’ta önceki gün etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesiyle birlikte dağların zirveleri karla kaplanarak beyaza büründü.

Dağların zirvesinin beyaza büründüğü kentte hayvanlar ise araziye yayıldı. Bir taraftan soğuk hava bir taraftan dağların zirvesine yağan kar ve diğer taraftan hayvanlarının tarım arazilerine yayılması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta hava sıcaklığının birden düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Evet, eylül ayının ortalarındayız. Dün gece Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı. Tabi hava sıcaklıkları, kardan dolayı düşüş yaşadı. 20 derece olan sıcaklık bugün 9 derece ve hissedilir derece de soğuk var. Bu da yüksek kesimlere yağan kardan dolayı" dedi.

Öte yandan, kar yağışıyla birlikte Kars'ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Kentte gün içerisinde hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü.