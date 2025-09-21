Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştirdi. Papa, Gazze'de şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını belirterek, Gazze'de acı çekenlere dayanışma gösteren Kilise rahiplerinin çabalarını takdir ettiğini söyledi. Papa, Gazze için bir kez daha barış çağrısında bulunarak, "Tekrar ediyorum: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var; onları gerçekten sevenler barış için çalışır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA