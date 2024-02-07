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Van’da son zamanlarda kar yağışı bazı ilçelerde etkili oluyor. Kar yağışının ardından bazı ilçelerde eğitime ara verilirken, bazı mahalle ve mezra yolları da ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre; Başkale ilçesinde 25, Çaldıran ilçesinde 41, Erciş ilçesinde 48, Gürpınar ilçesinde 21, İpekyolu ilçesinde 8, Muradiye ilçesinde 19, Özalp ilçesinde 17, Saray ilçesinde 12 ve Tuşba ilçesinde 8 olmak üzere 199 yerleşim yerine ulaşılamıyor. Ekipler, kapalı olan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.