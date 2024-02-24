GİRİŞ – ÇIKIŞ SAYILARI

Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların 29 bin 481’i yılın ilk ayında Van’a giriş yaptı. Ocak ayında Van’a giriş yapan 29 bin 481 vatandaşın 29 bin 474’ü Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, 7’si ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Ocak ayında yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların 29 bin 817’sinin ise Van üzerinden Türkiye’den çıkış yaptığı kayda geçti. Bunların 29 bin 496’sı Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden çıkış yaparken, kalan 321’i Van Ferit Melen Havalimanı aracılığıyla Türkiye’den ayrıldı.

ZİYARETÇİ SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış kaydedildi. Bir önceki yıl ocak ayında 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçi ülkemizi ziyaret ederken, bu yıl ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı kişi sınır kapılarından giriş yaptı.

Ocak ayında ülkemize gelen yabancıların en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bulunduğu iller, 1 milyon 165 bin 999 kişi ile İstanbul, 237 bin 714 kişi ile Edirne, 178 bin 306 kişi ile Antalya, 103 bin 972 Artvin ve 64 bin 066 Ağrı oldu.

İRAN 2. SIRADA

2024 Ocak ayında ülkemize ziyarette bulunan kişiler ülkelerine göre sınıflandırıldığında; 230 bin 579 kişi yüzde 11,26’lık oran ile Rusya Federasyonu, 211 bin 801 kişi yüzde 10,35’lik oran ile İran, 162 bin 414 kişi yüzde 7,93’lük oran ile Bulgaristan vatandaşı olduğu görülüyor.