Bu yılın Mart ayında Kapıköy sınır kapısından giriş ve çıkış yapan vatandaşların sayısı belli oldu.

GİRİŞ – ÇIKIŞ SAYILARI

Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların 17 bin 177’si yılın üçüncü ayında Van’a giriş yaptı. Mart ayında Van’a giriş yapan 17 bin 177 vatandaşın 17 bin 024’ü Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, 153’ü ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Mart ayında yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların 16 bin 479’unun Van üzerinden Türkiye’den çıkış yaptığı da kayda geçti. Bunların 16 bin 483’ü Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden çıkış yaparken, kalan 4’ü Van Ferit Melen Havalimanı aracılığıyla Türkiye’den ayrıldı.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 3 MİLYONA DAYANDI

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında, 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,65 oranında artış kaydedildi. Bir önceki yıl mart ayında 2 milyon 335 bin 728 yabancı ziyaretçi ülkemizi ziyaret ederken, bu yıl mart ayında 2 milyon 701 bin 244 yabancı kişi sınır kapılarından giriş yaptı.

Mart ayında ülkemize gelen yabancıların en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bulunduğu iller, 1 milyon 165 bin 999 kişi ile İstanbul, 237 bin 714 kişi ile Edirne, 178 bin 306 kişi ile Antalya, 103 bin 972 Artvin ve 64 bin 066 Ağrı oldu.

2024 yılı Mart ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,65 oranında bir artış göstererek 2 milyon 701 bin 244 oldu. Mart ayında ülkemize gelen 2 milyon 701 bin 244 yabancı ziyaretçinin 33 bin 490’ı günübirlikçilerden oluşuyor.

Mart ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şu şekilde:

1-İstanbul %48,47 (1 309 200)

2-Antalya %16,89 ( 456 247 )

3-Edirne %12,11 ( 327 019 )

4-Artvin %4,77 ( 128 850 )

5-İzmir %2,41 ( 65 021 )

İRAN 2. SIRADA

2024 Mart ayında ülkemize ziyarette bulunan kişiler ülkelerine göre sınıflandırıldığında; 357 bin 296 kişi ve yüzde 13,23’lük pay ile Almanya, 309 bin 654 kişi ve yüzde 11,46’lık pay ile İran, 248 bin 485 kişi ve yüzde 9,20’lik pay ile Rusya Federasyonu vatandaşlıları olduğu görülüyor.

İranlı turistlerin en çok ziyaret ettiği iller arasında Van da yer alıyor.