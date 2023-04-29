Yılda ortalama 1 milyon insanın giriş çıkış yaptığı Kapıköy Sınır Kapısı’da bulunan çöpler ve yağmurdan sonra oluşan su göletleri adeta pes dedirtti.

OTURMA YERİ YOK KAPI KÖY ÇÖP KENTİ ANDIRIYOR

Geçtiğimiz ay 24 saat kesintisiz hizmete başlayan sınır kapısı bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı kendine kaderine terk edilmiş durumda.

Van’da her gün yüzlerce Turistin giriş çıkış yaptığı Saray Kapıköy Sınır Kapısında Vatandaşların oturacağı yer yok bunun yayında Kapıköy ve çevresi çöpten geçilmiyor.

Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye ile İran arasında önemli bir yere sahip olan Kapıköy Gümrük Kapısı çöplerden geçilmiyor.

BİNA RESTORE EDİLDİ, GERİSİ KADERİNE BIRAKILDI!

Yapılan çağrılara rağmen Kapıköy’deki çevre düzenlemesi ve çevredeki iyileştirme bir türlü yapılmazken İranlılar’ın yoğun bir şekilde gelmeye hazırlandığı süreçteki görüntüler Kapıköy ile ilgili ilgisizliği gözler önüne serdi.

Defalarca gündeme getirilmesine rağmen Kapıköy’deki şartlar iyileşmezken Kapıköy’den geçişlerin iyileştirilmesi anlamında da adım atılmadı.

Daha önce de Kapıköy’den geçişlerde İranlılar’ın çok kötü şartlarda geçiş yapmaya çalıştığı ve izdiham yaşadığı görüntüler paylaşılmış ve buna rağmen herhangi bir adım atılmamıştı.

Heryıl Yüzbinlerce insanın kullandığı Türkiye – İran sınır kapısı Kapıköyün girişi gelişi güzel atılan çöplerden geçilmezken, wc’ler başta olmak üzere her alan toz kir ve çöp içerisinde olması görenlerin tepkisine neden oluyor.

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