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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği(VATSO) Başkanı, iş insanı Zahir Kandaşoğlu, yaşanan elektrik kesintilerinin iş yerleri ve elektronik aletlere verdiği zarardan dolayı sitemde bulundu.

Yaşanan elektrik kesintilerinin iş yerleri ve cihazlara verdiği arızalardan dolayı büyük bir mağduriyet yaşandığını belirten Kandaşoğlu, Van’a bugün gelecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a doğru raporlar sunulması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Bayraktar’ın kimseye bağlı kalmadan trafolarda kesintilere ilişkin rapor alması gerektiğini belirten Kandaşoğlu, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yapacağı tek şey, tüm trafoların günde kaç kere kesintiye uğradığını görmek. Bu da trafolardan alacağı rapordan belli olur. Ondan sonra halkın ne kadar haklı olduğu görülecek…” diye kaydetti.

“BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞANIYOR”

Kandaşoğlu, “Sayın milletvekillerim enerji bakanı Van’a geliyor, inanın ki kaç aydan beri elektrik kesintileri yüzünden iş yerlerinde arıza yapmayan ve yanmayan cihaz kalmadı. Maddi ve manevi çok büyük bir mağduriyet yaşanıyor, dayanacak gibi değil” ifadelerine yer verdi.

