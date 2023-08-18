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Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında bir araçta rama yaptı. Yapılan aramada 16 kınalı keklik ile birlikte kafes ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi.

Keklikler ve malzemelere el konulurken, kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası ve tazminat kararı alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine destekleri için teşekkür etti. İha