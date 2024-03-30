Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi’nde hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

Yanan iş yerine müdahale eden ekipler içeride elleri arkadan bağlanmış baş ve el kısımlarında kesikler olduğu görülen bir erkek cesedi buldu.

Konuya ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde; iş yerinin Batın D. isimli şahıs tarafından işletildiği, şahıs ile yapılan görüşmede, iş yerinde annesi Hasret D. ile birlikte bulundukları sırada maktul Mustafa Bayraktar'ın iş yerine geldiğini annesine sarkıntılık yaptığını kendisinin de Bayraktar'ı yaralayarak öldürdüğünü daha sonra cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti.

3 şüpheli gözaltında

Devam eden çalışmalar ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, bahse konu olay yeri adrese bir araç ile maktul Mustafa Bayraktar'ın geldiği, aracı maktul şahsın kullandığı, aracın tescil sahibinin Emircan K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Hasret D. ve Emircan K. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Toplam 3 şüpheli şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler adli makamlara sevk edildi.