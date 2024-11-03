2024 EKPSS Tercih Süreci İçin Geri Sayım Başladı

Engelli kamu personelinin hayali kuran adayları için büyük bir merak konusu olan 2024 EKPSS tercihleri ​​nihayet yaklaşıyor. Adaylar, bu yılki tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını öğrenmek için bilgilendiriyorlar. Özellikle kamuya alınacak engelli personel kontenjanları hakkında bilgi edinmek isteyenler, tercih işlemlerinin teknolojik tarihi dört gözle bekleniyor, Adayların çok merak ettiği ayrıntılar arasında, 2024 EKPSS tercih süreci Ekim ya da Kasım başlangıcında başlayamayacağı yer yer alıyor.

Taban Puanları Açıklandı, Adaylar Dikkat!

2024 EKPSS yerleştirme işlemi en düşük ve en yüksek puanlar, ÖSYM tarafından açıklanmış durumda. Bu puanlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde değişiklik göstermektedir. Adayların, tercih yapmadan önce bu puanları ayrı ayrı incelemeleri ve kendi hedeflerini buna göre belirlemeleri büyük önem taşıyor.