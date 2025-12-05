Yeni yıl yaklaşırken gündemde maaş zamları var.

Milyonlar asgari ücrette belirlenecek yeni rakamı beklerken sürpriz bir düzenleme, kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Kamuda çalışan, alanında uzman, yüksek eğitimli personel ve yöneticilerine 30 bin TL ek zam düzenlemesi gündeme geldi.

Plan Bütçe Komisyonu'nda tüm partilerin ortak imzası ve oy birliği ile getirilen önerge ile özel sektör ile maaş bakımında açılan makasın giderilmesi ve personelin özel sektöre kaptırılmaması amaçlandı.

30 BİN TL EK ZAM İPTAL EDİLDİ

Bu eğitimli personeli kamuda tutma adına atılan bu adım kamuoyunda gelir adaletsizliği olarak algılandı ve tartışmalar alevlendi.

Bu kapsamda gelen tepkiler üzerine düzenlemeden vazgeçildi.

Konuya ilişkin bilgiyi NTV TBMM muhabiri Özgür Akbaş verdi.

Akbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

ÇALIŞMA BARIŞINI BOZABİLİR TEPKİLERİ ETKİLİ OLDU

"30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber...

Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti...

Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu...

Ancak, CHP, 'taşradakiler de yararlansın' dedi, uzlaşma çıkmadı...

Ve AK Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti..."

İptal edilen söz konusu düzenlemeden 34 binden fazla kamu personelinin yararlanması bekleniyordu.