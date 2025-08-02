Bir süredir kamu çalışanları ile hükümet arasında kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyordu. Tarafların zam teklifleri masaya gelirken ortak bir sonuca bağlanamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise TÜRK-İŞ, anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını asmıştı. TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenerek, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz" demişti.

GREVLER ERTELENMİŞTİ

Ayrıca, Atalay, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağını belirtmişti.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, grev 'Milli güvenlik' gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.

"OLUMLUYA YAKIN"

31 Temmuz'da ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Atalay, şu sözleri kullanmıştı:

"Hükümetin son teklifi yüzde yüz olumlu değil ama olumluya yakın. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek"

Hükümetin son teklifini açıklayan Atalay, "Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak. Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak." demişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI VE İMZALAR ATILDI

Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan imza töreni bugün yapıldı. Son teklif kabul edildi, imzalar atıldı.

İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

İmzalanan anlaşmaya göre; yaklaşık 600 bin kamu işçisi ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam ve günlük 50 TL seyyanen zam alacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Anlaşma sonrası taraflar kameraların karşısına geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada "Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.