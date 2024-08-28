Sektör kaynaklarına göre, kamu bankaları, düşük faizli konut kredisi kampanyasına adım atmaya hazırlanıyor. Bu yeni kampanya ile bankaların belirlediği faiz oranları da gün yüzüne çıktı.

Faiz Oranı Sıkı Takipte: Kamu Bankalarının Teklifi Ne Kadar?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, ilk kez ev sahibi olacaklara aylık yüzde 1,49 faiz oranı sunacak. Bu oran, ev almayı düşünenler için büyük bir avantaj sağlayacak.

Ev Sahibi Olmak Artık Çok Daha Uygun

Türkiye’de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3,6 civarında. Kamu bankalarının sunduğu yüzde 1,49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu durum, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Yeni Kampanya ile Büyük Tasarruf Sağlanacak

Yeni konut kredisi kampanyası sayesinde 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Bu kampanya uygulanmadığında, aynı kredi için aylık taksitler 36.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya İçin Kimler Uygun?

Düşük faizli kredilerden herkes yararlanamayacak. Öncelikli olarak daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler hedef alınacak. Ayrıca, daha önce evi olup da son 6 ay içinde evini satmış olanlar da bu kampanyadan faydalanabilecek.

Faizlerin Tırmanışı Sektörü Zorluyor

Türkiye’de faizler Haziran 2023’ten itibaren yükselmeye başladı. Faiz oranlarının yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50’lere kadar çıkması, inşaat sektöründe büyük bir etki yarattı.

Konut Kredisi Faizleri Sadece 10 Ayda İki Katına Çıktı

Mayıs 2023’te aylık yüzde 1,40 olan konut kredisi faizleri, sadece 10 ayda 2,5 kat artışla yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. Bu durum, kredili satışların neredeyse durmasına neden oldu.

Faiz Artışları İnşaat Sektörünü Vurdu

Yüksek faizler, inşaat malzemeleri ve işçilik maliyetlerini artırdı. Bu durum, inşaat projelerinin kârlılığını düşürdü ve bazı projelerin ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açtı. Yatırımcılar da daha az riskli ve yüksek getirili araçlara yöneldi.

Konut Satışları Durgunluk Teşkil Ediyor

Bu gelişmeler, konut satışlarının düşmesine ve sektörde ciddi bir durgunluğa yol açtı. İnşaat şirketleri, ürettikleri projeleri satamadıkları için büyük bir konut stoğu oluştu.

Yeni Kampanya Sektöre Can Sıkacak

Yeni konut kredisi kampanyası, sektördeki bu durgunluğu aşmak ve konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak amacıyla başlatılıyor. Kampanyanın, konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırması bekleniyor.