İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, için gün sayan Kale Park'ta incelemelerde bulundu. İpekyolu'nun önemli destinasyon noktalarından biri olacak Kale Park'ın bölgenin doğal güzelliklerini koruyarak modern bir atmosfer yaratması hedefleniyor.

İpekyolu ilçesinin yüz ölçümü bakımından en büyük parkı olma özelliğine sahip olacak olan Kale Park, açılışı için gün sayıyor. 90 bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkta içinde birçok ilki barındıran, taş kafe restaurant, futbol sahası, tenis kortu sahaları, basketbol sahası, okçuluk alanı, paint ball sahası, biyolojik gölet, bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş yolu, hobbit evler, çocuk oyun alanları, süs havuzları, survivor parkuru dinlenme ve yeşil alanlar yer alacak.

Vanlıların güzel ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri, çocukların dinlediği ve bir çok alanda oynayabilecekleri, ailelerin de oturup dinlenebilecekleri nezih bir ortamda yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan oluşturuldu.

İçerisinde yeşil alanlar, spor ve yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, kafeterya, WC, aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri ve piknik için oturma alanları yer alan Kale Park, açılış için gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde açılması beklenen Kale Park, bölgenin doğal güzelliklerini koruyarak modern bir atmosfer yaratması hedefleniyor.

Van Bölge Gazetesi