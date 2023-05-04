Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Mayıs'ta motorine 59 kuruş indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 29 kuruş indirim geldi.

BİR ÇİFTE İNDİRİM DAHA GELİYOR

5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

NTV