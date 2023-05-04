En düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilirken, bu rakamın üzerinde maaş alanlar için de yeni bir çalışma yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Memurlara ise Temmuz ayında refah payı artışı yansıtılacağını dile getirmişti. Şimdi ise tüm gözler emekliye zam ve memur maaş zammı için Temmuz ayına çevrildi.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Bu anlamda en kritik veri dün TÜİK’ten geldi. TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. 6 aylık enflasyona göre şekil alan memur maaşları ile emekli maaşları için Temmuz ayında yapılacak zam oranının belirlenmesine ise sadece 2 veri kaldı. Nisan ayı rakamlarının belli olması ile de SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonların maaş zammına ilişkin 4 aylık oran da netleşti.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,08 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

BAKAN BİLGİN DUYURDU: TÜM MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise memur çalışanların maaşına etkisi sınırlı olan ama memur emekli maaşına önemli ölçüde etki eden 3600 ek gösterge konusunda, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" dedi.

Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2.115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 15,21 – 6 AYLIK 21,13 TAHMİN)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL – 7.380 TL

SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL – 4.576 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL – 6.609 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL – 5.252 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Memur – 11.848 TL – 13.398 TL – 14. 086 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.934 TL – 9.393 TL

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20.724 TL – 23.435 TL – 24.639 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12.632 TL – 14.284 TL – 15.018 TL

Uzman öğretmen 1/4 18.246 TL – 20.633 TL – 21.693 TL

Öğretmen 1/4 15.793 TL – 17.859 TL – 18.776 TL

Başkomiser 1/3 20.873 TL – 23.603 TL – 24.816 TL

Polis memuru 8/1 18.235 TL – 20.620 TL – 21.680 TL

Uzman doktor 1/4 24.743 TL – 27.979 TL – 29.417 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15.611 TL – 17.653 TL – 18.560 TL

Mühendis 1/4 21.295 TL – 24.080 TL – 25.318 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13.142 TL – 14.861 TL – 15.625 TL

Profesör 1/4 34.057 TL – 38.512 TL – 40.490 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20.139 TL – 22.773 TL – 23.943 TL

Vaiz 1/4 16.615 TL – 18.788 TL – 19.754 TL

Avukat 1/4 19.968 TL – 22.580 TL – 23.740 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)