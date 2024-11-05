Otomatik ödeme talimatı vermiş olmasına rağmen, emekli maaşından kesilen bu tutar, yaşlı kadının hayatını dramatik bir şekilde değiştirdi. Düşük su tüketimiyle bilinen Giovinazzo için böyle bir fatura neredeyse imkansızdı ve bu beklenmedik durum, büyük bir üzüntüye yol açtı.

Banka Hesabı

Giovinazzo, banka hesabını kontrol ettiğinde, tüm birikiminin 8 bin 300 euroya düştüğünü gördü ve bunun yanı sıra 7 bin 39 euro daha ödeme yapılması gerektiğine dair bir tebligat aldı. Bu durum, yaşlı kadında derin bir psikolojik çöküşe neden oldu; ödemeleriyle ilgili endişeleri ve kaybı, onu kalp krizi geçirecek kadar etkiledi. Hastaneye kaldırılan Giovinazzo, 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, ama ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Gerçek Tüketim ve Su Şirketinin Hatası

Olayın ardından yapılan incelemeler, Caterina'nın iki aylık su tüketiminin yalnızca 62 euro civarında olduğunu ortaya koydu. Su şirketi, yaşanan bu trajedide kendi hatalarının olduğunu kabul ederek, fatura kesimindeki bu yanlışlığı itiraf etti ve yaşanan olay için derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.