Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunduğu ve bu kararında kararlı olduğu belirtiliyor. Koca'nın yerine Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin getirileceği konuşuluyor. Koca'nın istifasının ardından boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusu oldu.

Diğer Bakanlar İçin de Değişiklik Rüzgarı

Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da görevlerinden alınabileceği iddia ediliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ise ailevi nedenlerden dolayı görevini bırakacağı söyleniyor. Bu değişikliklerin, hükümetin performansını artırmak ve yeni döneme daha güçlü bir kabine ile girmek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Başkent'te 'Kabine Toto' Oynanıyor

Ankara kulislerinde üç gündür 'Kabine toto' iddiaları dolaşıyor. Bu iddialar, hükümetin bazı bakanları görevden alarak yeni isimlerle yola devam edeceği yönünde. Sağlık Bakanı Koca'nın yanı sıra, Çalışma Bakanı Işıkhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da görevlerinden alınabileceği iddia ediliyor.

Kabinedeki Genç Bakanların Siyasi Hesapları

Kabinedeki iki genç bakanın "kişisel" siyasi hesaplar yaptığı iddiası da gündemde. Bu bakanların isimleri henüz açıklanmazken, hükümet içerisindeki bu tür iddiaların kabine değişikliği sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor.

Geçmişteki Kabine Değişiklikleri

2018 Temmuz ayında oluşturulan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bugüne kadar birçok değişiklik yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nda Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak, Lütfü Elvan ve Nureddin Nebati gibi isimler görev aldı. Ticaret Bakanlığı'nda Ruhsar Pekcan, Çalışma Bakanlığı'nda Vedat Bilgin, Aile Bakanlığı'nda Zehra Zümrüt Selçuk ve Derya Yanık, Çevre Bakanlığı'nda Murat Kurum, Tarım Bakanlığı'nda Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Ziya Selçuk, Adalet Bakanlığı'nda Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanlığı'nda Hulusi Akar, Dışişleri Bakanlığı'nda Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi Bakanlığı'nda Mustafa Varank, Ticaret Bakanlığı'nda Mehmet Muş, ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Mehmet Kasapoğlu görev aldı.