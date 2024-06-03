Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda, vatandaşların merakla beklediği kararlar alınacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve emekli ikramiyelerinin artırılması gibi konular, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kabine Toplantısında Tatil Süresi Kararlaştırılacak!

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler, vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek uzun bir tatil dönemi yaratılması, yarın yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak konuların başında geliyor. Bu yıl 16-19 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyelerine çevrildi.

Emekliye Bayram İkramiyesi Artışı ve Ekonomi Başlıkları Kabine Gündeminde!

Kabine toplantısında görüşülecek diğer önemli bir konu ise emekli ikramiyeleri olacak. Mevcut 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin artırılması beklentisi, emekliler tarafından büyük bir umutla bekleniyor. Ayrıca, ekonomi programı ve fahiş fiyatla mücadele gibi kritik konular da toplantının gündeminde yer alacak. Alım gücünü yükseltme tedbirlerinin sonuçları değerlendirilecek ve yeni ekonomik stratejiler belirlenecek.

Sokak Hayvanları ve Terörle Mücadele İçin Alınacak Yeni Tedbirler Masaya Yatırılacak!

Toplantıda sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeleri öngören yasa teklifi de masaya yatırılacak. Son günlerde yoğun bir şekilde gündemde olan bu konu, Kabine tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca, terörle mücadele, Gazze meselesi ve 9. Yargı Paketi gibi önemli konular da toplantının diğer gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kabine toplantısında alınacak kararlar, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyor.