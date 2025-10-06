Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için yürüyoruz. Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"nde 300 bin vicdanın yerinden doğrulup ayağa kalktığını belirterek, "Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil, bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyaldeki hesabından, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Ankara'da düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı" ifadesini kullanan Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla sendikaların, vakıfların, derneklerin, gençlerin, annelerin, esnafların, "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"nde her daim zalimin karşısında kıyam eden koskoca bir milletin omuz omuza yürüdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Melike Hatun'dan yükselen o ses, insanlığın ortak vicdanının sesine ses oldu, 'Gazze direniyor. Gazze direnecek'. Aziz milletimiz, Kudüs'te Selahaddin'in, Gazze'de direnişin yanındadır. Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil; bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır. Bizim tarihimizi, karakterimizi yakinen bilenler unutmasın, Türkiye, sadece sınırlarını değil, insanlığın onurunu da savunur. Zulmün olduğu yerde adalet, işgalin olduğu yerde direniş haktır. Bu toprakların evlatları dün Çanakkale'de neyi savunduysa, bugün Gazze için de aynı kararlılıktadır. Zulümle abad olunmaz."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağını belirterek, "Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz. Gazze'nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil, insanlığın onurudur." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağına dikkati çeken Yumaklı, "Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz. Gazze'nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil, insanlığın onurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğünü belirterek, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir." ifadelerini kullandı.

Bolat NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğüne işaret eden Bolat, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir. İsrail'in işgalini, masum kanına bulanmış vahşetini, soykırımını lanetliyoruz. Filistin'in özgürlüğü, insanlığın onurudur. Biz inanıyoruz ki, mazlumun duası zalimin tankından güçlüdür. Adalet, yerini bulacak, hak galip, zulüm mağlup olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gazze'ye kulak verenlere, mazlumların sesini tüm dünyaya iletenlere, Türkiye'den ses yükselten tüm gönüllere selam olsun! Dualarımız seninle, kalplerimiz senden yana Gazze." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında yürüyüşten fotoğraflara da yer veren Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz Gazze'de, yönümüz Gazze'ye. Gazze'ye kulak verenlere, mazlumların sesini tüm dünyaya iletenlere, Türkiye'den ses yükselten tüm gönüllere selam olsun! Dualarımız seninle, kalplerimiz senden yana Gazze."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne katıldı.

Uraloğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelinen süreçte dünyanın her tarafında "özgür Filistin" için eylemler yapıldığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktadaki duruşunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde bu konuda eylemler yapıldığını ve bu eylemlere yoğun katılım olduğunu aktardı.

Uraloğlu, kadınlar, çocuklar ve masum insanlar katledilirken asla sessiz durmadıklarını ve durmayacakları bildirerek, "Daha fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. İnşallah kısa zamanda öncelikle ateşkes, sonra da orada barış sağlanır. Mutlaka başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar Türkiye olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben de bugün ailemle beraber bu etkinliğe katılıyorum. Allahu Teala inşallah bizleri muvaffak etsin." dedi.

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk vatandaşlarının THY tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordinasyonunda Türkiye'ye getirildiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı mağdur etmedik çok şükür. Buradaki hassasiyetlerimiz en üst seviyede, Cumhurbaşkanımız birebir takip etti. Bu zulüm devam ettikçe her türlü etkinlik devam edecektir. Bugün dünyada dili, dini, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun çok ciddi destek var. BM Genel Kurulu zaten bunun işaretini vermişti, inşallah maksat hasıl olacak ve özgür Filistin devleti kurulacak."