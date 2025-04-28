Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek kabine toplantısında, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek kritik konular masaya yatırılaca

DEPREME KARŞI KARARLI ADIMLAR

Silivri’de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kabinede, depreme hazırlık süreçleri, alınacak acil önlemler ve kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasına yönelik somut adımlar ele alınacak. Vatandaşın güvenliği için atılacak adımlar merakla bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKIYE HEDEFİ

“Terörsüz Türkiye” projesi, kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı yürütülen kararlı mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar, toplantıda detaylıca görüşülecek. Türkiye’nin güvenliğine yönelik stratejik hamleler masada şekillenecek.

SURİYE VE GAZZE’DEKİ GELIŞMELER

Suriye’de yaşanan son gelişmeler, bölgesel istikrar ve Türkiye’nin dış politikası açısından kritik bir yer tutuyor. Kabine, Suriye’deki hareketliliği ve olası senaryoları değerlendirecek. Aynı zamanda Gazze’deki insani dram, toplantının uluslararası gündeminde önemli bir yer kaplayacak. Türkiye’nin bu krizlere yönelik tutumu ve atacağı adımlar, küresel yankı uyandırabilir.

Saat 15.00’te başlayacak toplantı, Türkiye’nin iç ve dış politikasına yön verecek kararlarla dolu bir oturum olacağa benziyor.