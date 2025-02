AK Parti 81 ilde kongrelerini tamamladı.

Kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti.

BÜYÜK AK PARTİ KONGRESİ ÖNCESİ KABİNEDE DEĞİŞİKLİK

Parti şimdi 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongreye hazırlanırken kulislerde büyük kongrede partinin MKYK listesinde ciddi bir değişim yaşanabileceği öne sürüldü.

ERDOĞAN ASYA TURU DÖNÜŞÜ KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Asya turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin bu hakkındaki sorusuna cevap vermişti.

Erdoğan "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Kabine değişimi için tarih belli oldu! Bomba kulis: Cuma gecesine dikkat! - Resim : 2

"ERDOĞAN BUGÜN LİSTELERE SON HALİNİ VERECEK"

Kulislerde değişim sinyali üzerine farklı yorumlar yapılırken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Kabine değişiminin cuma gecesi olabileceğini belirten Sözcan, şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Pazar günü AK Parti’nin büyük olağan kongresi gerçekleştirilecek. Erdoğan da kongreye ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün AK Parti Genel Merkezi’nde olmasını bekliyoruz. MKYK ve MYK üyelerini belirlemesini ve o listelere son şeklini vermesini bekliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha çok kongre çalışmalarına yoğunlaşacağını söyleyebiliriz.

CUMA GECESİ RESMİ GAZETE'YE DİKKAT

(Bakanlar Kurulu ve ekibi değişecek iddiası) Kaynağımın verdiği bilgilere göre, kongreden önce kabinede bir değişiklik yaşanacak. Cuma gecesi Resmi Gazete’ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir.

AK Parti içinde 2 farklı görüş var. Bazıları kongreden önce kabinenin değişeceğini, bazıları ise kongre sonrasına kalabileceğini söylüyor. AK Partili kaynağımın verdiği bilgiye göre kabine değişikliği kongre öncesinde değişecek. Tabi takdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın.

Belirsizliği sebebi şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin. Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği kongreden önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az 3 ve üzeri bir söylem dile getiriliyor."