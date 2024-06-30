İzmir'de korkunç patlama..

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir restoranda korkunç bir patlama meydana geldi.

Saat 15:00 sularında sanayi tüpünden kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 57 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

1 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, sanayi tipi tüp patlamasına ilişkin, iş yerinde tüpü değiştiren kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.