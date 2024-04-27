İyi̇ Parti'de Kurultay Günü Akşener'in Koltuğu Için 4 Aday Yarışıyor

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye geneli yüzde 3.76 oy alarak 6'ncı parti konumuna gerileyen İyi Parti'deki 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan delegeler tarafından belirlenecek. Meral Akşener'in veda konuşması yapacağı öğrenilirken, genel başkanlık için yarışan Koray Aydın Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.

DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZASI GEREKİYOR

Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek olan kongrede Genel Başkanlık için partinin Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylıklarını açıkladı. Parti tüzüğüne göre genel başkanlık adaylığı için delegelerin yüzde 5'inin imzasını almak gerekiyor. Aydın, Dervişoğlu, Akalın'ın bu yeterli imzaya ulaşabileceği ifade ediliyor.

KONGREYE SEYİRCİ ALINMAYACAK

Adaylar arasındaki rekabetin ve tartışmaların yüksek seyrettiği kongreye dışarıdan katılımcı alınmayacak. Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı salona giremeyecek. Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun "Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi" sözleriyle savundu.

İyi Parti'den Şubat 2024'te istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili kongrelerde seyirci hakimiyetinin oylamalarda önemli etkide olduğunu söyleyerek, bu seyirci kararının Koray Aydın ve Tolga Akalın'ın salona daha çok hâkim olacağı düşüncesiyle Dervişoğlu lehine alınmış olabileceğini belirtiyor.

Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seyircisiz kongre yapmanın elbette tek bir gerekçesi var. Bunun farkındayız. Milletimizle kurduğumuz gönül köprüleri birilerini rahatsız etmiş görünüyor" ifadelerini kullandı. Akalın alınan karara tepki göstererek, kongrenin "sönük hale getirilmeye çalışıldığını" ileri sürdü.

SEÇİM SONUCUNU BELİRLEMESİ BEKLENEN AKALIN'A TEKLİF

Kurultayın divan başkanlığını Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin'in yapması bekleniyor. 1300 delege, oylarıyla İyi Parti'nin yeni liderini seçecek. Cumhuriyet'in haberine göre; İYİ Parti kaynakları, seçimin 3'ncü tura kalacağını öngörüyor. Adaylardan Tolga Akalın'ın beklenenden yüksek oy alacağı iddia edilirken 2'nci turda Akalın'ın seçimin sonucunu belirleyici bir rol oynayabileceği yorumları yapılıyor. Aydın ve Dervişoğlu'nun 2'nci tur olasılığı nedeniyle Akalın'la dirsek teması kurduğu ve adayların Akalın'a teşkilat başkanlığı teklif etmesi bekleniyor.

AKŞENER'DEN VEDA KONUŞMASI

Ayrıca, Akşener'in kurultayda duygusal bir veda konuşması yapacağı da konuşulanlar arasında. Pek çok İYİ Partili de Akşener'in geri dönebileceğini, dönmese de partide etkinliğini sürdüreceğini öne sürüyor. Akşener'in desteklediği iddia edilen Dervişoğlu'nun seçilmesi durumunda Akşener'in "Gölge adaylığı"nın gündeme geleceği de konuşuluyor.